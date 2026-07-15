Spermatozoi coltivati in laboratorio | perché il nuovo studio è importante per la fertilità maschile

Da gravidanzaonline.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un team di ricercatori ha prodotto spermatozoi in laboratorio, secondo uno studio pubblicato su Cell Stem Cell e commentato da Nature. La ricerca ha mostrato come siano stati ottenuti spermatozoi maturi attraverso tecniche di coltura cellulare. Questa scoperta potrebbe aiutare a capire meglio le cause dell’infertilità maschile e aprire nuove possibilità di trattamento. Il procedimento si basa sulla riproduzione artificiale di cellule spermatiche in laboratorio.

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Una nuova scoperta potrebbe rappresentare un importante tassello per la ricerca sulla fertilità; un recente studio, pubblicato su Cell Stem Cell e commentato da Nature, ha provato a riprodurre in laboratorio degli spermatozoi, aprendo di fatto una nuova strada per comprendere le cause dell’infertilità maschile. Per capire meglio come si formano gli spermatozoi, i ricercatori hanno iniziato da cellule staminali umane, cioè cellule che possono essere “riprogrammate” per trasformarsi in diversi tipi di cellule dell’organismo. Le hanno guidate fino a farle diventare le prime cellule destinate, durante lo sviluppo dell’embrione, a dare origine a ovuli e spermatozoi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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