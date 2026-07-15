Il governo spagnolo ha annunciato che, con la regolarizzazione dei migranti, entro breve tempo ci saranno circa 3 milioni di nuovi cittadini. La misura sta suscitando molte discussioni, in particolare per le differenze tra le cifre inizialmente comunicate e quelle effettivamente stimate. La questione riguarda l’impatto sulla popolazione e il numero di persone coinvolte nel processo di regolarizzazione. La discussione pubblica si concentra sulle conseguenze di questa iniziativa.

La regolarizzazione dei migranti in Spagna sta facendo molto discutere, soprattutto per le cifre annunciate dal governo di Pedro Sanchez agli albori dell’approvazione della misura rispetto a quelle reali. Erano 500mila all’inizio, hanno superato il milione successivamente e ora rischiano di aumentare ancora. Le stime a preoccupare sono soprattutto quelle potenziali, perché ora è questo il vero problema e non solo a livello politico ma pratico: è, infatti, la polizia a lanciare l’allarme per il possibile aumento esponenziale dei migranti regolarizzati dal governo, a fronte della clausola del ricongiungimento familiare prevista dalla norma. Gli alti funzionari dell’immigrazione hanno fatto un calcolo molto rapido e semplice considerando quanti migranti hanno fatto domanda e la clausola sul ricongiungimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Migranti.

© Ilgiornale.it - Spagna, l’allarme: con la regolarizzazione dei migranti a breve ci saranno 3 milioni di "nuovi cittadini"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Migranti, in Spagna 900 mila richieste per la regolarizzazioneIn Spagna sono state presentate circa 900 mila richieste di regolarizzazione migratoria, quasi il doppio delle previsioni iniziali.

Yamal e Williams saranno presenti nella prima partita della Coppa del Mondo in Spagna se non ci saranno battute d’arresto – De la FuenteL’allenatore della nazionale spagnola ha dichiarato che Lamine Yamal e Nico Williams giocheranno nella prima partita della Coppa del Mondo contro...

Temi più discussi: Andalusia, incendio nei boschi: almeno 12 morti e 23 dispersi; Incendi in Portogallo e Spagna, la Grecia avverte: fumo tossico; Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; Tgcom24: Caldo e incendi devastano l'Europa: Spagna in ginocchio, allarme rosso anche in Francia Video.

#Spagna | Andalusia | UPDATE Almeria | Il servizio antincendi INFOCA ha portato la situazione operativa alla pre-emergenza, ovvero al grado zero che presuppone la cessazione delle misure eccezionali a protezione della popolazione. Il portavoce di Adel x.com

Spagna, l’allarme della polizia: con la regolarizzazione dei migranti a breve ci saranno 3 milioni di nuovi cittadiniIn origine la regolarizzazione era per 500mila stranieri ma sono arrivate oltre 1,2 milioni di domande e ogni regolarizzato può ricongiungersi con 3 familiari ... ilgiornale.it

BWT, come viaggiate da soli con stile? reddit

Caldo estremo in Europa: incendi devastano la Spagna, allarme rosso anche in FranciaLa terza ondata di calore del 2026 fa registrare incendi in Spagna e Francia. In Germania 100 morti per annegamento. meteo.it