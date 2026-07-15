Spacciano cocaina ed eroina mentre sono agli arresti domiciliari | coppia di giovani finisce nei guai

Una coppia di giovani è stata sorpresa dai carabinieri con 16 grammi di cocaina, 4 di eroina e 12 di altra sostanza da taglio, nonostante fosse agli arresti domiciliari in un appartamento del Pilastro. I militari sono entrati nell’abitazione e hanno trovato gli stupefacenti nascosti. La coppia è stata arrestata nuovamente per spaccio di droga. Sono in corso verifiche per accertare eventuali altri episodi e collegamenti con altre attività illecite.

Bologna, 15 luglio 2026 – Spacciavano droga, cocaina ed eroina, pur trovandosi agli arresti domiciliari in un appartamento del Pilastro, dove sono stati sorpresi dai carabinieri con un fagotto di stupefacenti: 16 grammi di cocaina, 4 di eroina e 12 di altra sostanza da taglio. Così sono finiti nei guai un ventiseienne straniero e una ventitreenne italiana, entrambi pregiudicati, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacarapina-via-mazzini-qloaihcx La perquisizione domiciliare: trovati droga e oltre 900 euro in contanti. Durante un controllo nell’abitazione, in cui la coppia stava già... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Spaccio di droga a Roma, quattro arrestati a Torpignattara

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