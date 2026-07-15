Brightstar Lottery Plc ha pubblicato il Report 2025, in cui si evidenzia una strategia incentrata su tre aspetti principali: le persone, i partner e il pianeta. La società si impegna a valorizzare i dipendenti, collaborare con i partner commerciali e adottare pratiche sostenibili per la tutela ambientale. Il documento dettaglia le azioni intraprese nel corso dell’anno in queste aree, senza includere commenti o analisi.

Valorizzare le persone, collaborare con i partner e proteggere il pianeta. Sono i tre punti cardine su cui si fonda la strategia di sostenibilità di Brightstar Lottery Plc, leader globale nel settore delle lotterie. Questi obiettivi, nel concreto, si traducono nella ricerca dell’eccellenza, nella creazione di valore insieme ai clienti, alle comunità e alla società e nella salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse. Nel Report di Sostenibilità 2025 pubblicato il 15 luglio il ceo Vince Sadusky e l’executive chair Marco Sala hanno sottolineato che l’impegno di Brightstar «continua a essere riconosciuto su scala globale» e che le tre linee guida a cui si ispira «danno forma alle operazioni, alle innovazioni e alla crescita della compagnia». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sostenibilità, Brightstar pubblica il Report 2025: persone, partner e pianeta al centro della strategia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eni pubblica il report volontario di sostenibilità “Eni for 2025 – A Just Transition”Oggi viene diffuso il nuovo report di sostenibilità di una grande compagnia energetica, intitolato “Eni for 2025 – A Just Transition”.

Edison accelera sulle rinnovabili e assume 300 persone all’anno: presentato il report di sostenibilità 2025Nel 2025, Edison ha assunto circa 300 persone ogni anno, concentrandosi sulle energie rinnovabili.

Brightstar, 'costante impegno per un futuro sostenibile nel settore delle lotterie'Brightstar Lottery conferma un costante impegno nel promuovere lo sviluppo del settore delle lotterie attraverso soluzioni innovative, partnership affidabili e pratiche commerciali responsabili che c ... ansa.it

Brightstar Lottery pubblica il Report di Sostenibilità 2025Roma, 15 lug. – Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) (Brightstar) ha annunciato in data odierna la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2025, che illustra nel dettaglio i risultati raggiunti e i ... askanews.it