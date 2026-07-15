Il festival Naturalmente Pianoforte ospiterà venerdì 17 luglio alle 19 un incontro già tutto esaurito. L’evento vede protagonista un noto comico e attore italiano, che si racconterà tra passato e presente. La partecipazione è riservata a chi ha già prenotato, visto che non sono disponibili posti. La rassegna si svolge in una location all’aperto e prevede altri incontri fino alla fine di luglio.

Il festival Naturalmente Pianoforte si prepara ad ospitare uno degli incontri più attesi della rassegna, che è già sold out. Venerdì 17 luglio, dalle 19.00, la cornice di Piazza Jacopo Landino a Pratovecchio, nel cuore del Casentino, farà da palco al dialogo tra il giornalista Andrea Scanzi e Enzo Iacchetti. Protagonista dello spettacolo italiano da oltre trent’anni e grande interprete del teatro-canzone, Iacchetti porterà in Toscana la sua consueta ironia e il suo legame profondo con la musica d’autore. Enzo, su cosa verterà l’incontro del 17 a Pratovecchio? "A dire il vero non ne ho la più pallida idea! Andrea mi ha telefonato mesi fa per fissare questa data, poi ci siamo incrociati in varie trasmissioni, ma non ci siamo ancora accordati su nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sono così, Naturalmente Enzo". Iacchetti si racconta tra ieri e oggi

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