SONDAGGIO - Nel Regno Unito proposto il coprifuoco sui social per i ragazzi | lo vorresti anche in Italia?

Il governo britannico ha proposto un coprifuoco sui social media per i ragazzi di 16 e 17 anni. Le app come Instagram, TikTok e YouTube sarebbero inaccessibili di default dalle 00:00 alle 06:00. La misura mira a limitare l'uso eccessivo di piattaforme digitali tra i giovani. La proposta deve ancora essere discussa e approvata. Non ci sono attualmente piani ufficiali per applicare una misura simile in Italia.

Il governo britannico propone una misura inedita contro la dipendenza digitale: un “coprifuoco” sui social media per i ragazzi di 16 e 17 anni. Secondo il piano, app come Instagram, TikTok e YouTube saranno inaccessibili per impostazione predefinita da mezzanotte alle 6 del mattino. La misura, che mira a migliorare il sonno e la concentrazione degli adolescenti, si affianca al già annunciato divieto totale sotto i 16 anni. L’obiettivo è l’entrata in vigore nella primavera del 2027. La proposta riaccende il dibattito globale: è giusto che lo Stato intervenga con limiti orari o la gestione dello smartphone spetta esclusivamente alle famiglie?... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Regno Unito, arriva il coprifuoco social: accont disattivati tra mezzanotte e le 6 per i 16enni e i 17enniTra mezzanotte e le sei del mattino, i social network verranno disattivati automaticamente per i ragazzi di 16 e 17 anni.

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