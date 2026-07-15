Regno Unito arriva il coprifuoco social | accont disattivati tra mezzanotte e le 6 per i 16enni e i 17enni

Tra mezzanotte e le sei del mattino, i social network verranno disattivati automaticamente per i ragazzi di 16 e 17 anni. Il governo britannico ha stabilito questa misura, che prevede anche il blocco di alcune funzioni delle piattaforme considerate capaci di incentivare il tempo trascorso online. La decisione riguarda specificamente questa fascia di età e mira a limitare l’uso notturno dei social.

Niente social network tra mezzanotte e le sei del mattino. Il governo britannico ha annunciato l’introduzione di un “coprifuoco” notturno per gli utenti di 16 e 17 anni, accompagnato dalla disattivazione automatica di alcune delle funzioni considerate quelle capaci di prolungare la permanenza sulle piattaforme. La misura dovrebbe entrare in vigore nella primavera del 2027. Non si tratterà però di un divieto assoluto: il blocco sarà attivato come impostazione predefinita, ma i ragazzi potranno rimuoverlo e continuare a utilizzare normalmente le applicazioni anche durante la notte. Come funzioneranno le nuove limitazioni. Oltre a impedire... 🔗 Leggi su Open.online

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Stop ai social per gli under 16

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