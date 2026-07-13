Una simulazione di YouTrend, basata sui sondaggi attuali, mostra come cambierebbe il Parlamento con il nuovo sistema elettorale proposto da Fratelli d’Italia, chiamato Stabilicum. La simulazione analizza diversi scenari di coalizione e indica quale partito potrebbe ottenere la maggioranza. Non sono stati forniti dettagli sui risultati specifici o sulle percentuali di voto, né sui possibili esiti per la formazione del governo, in base alle varie combinazioni di coalizioni.

Come cambierebbe il Parlamento se si votasse con lo Stabilicum, il nuovo sistema elettorale proposto da Fratelli d’Italia? A rispondere è una simulazione realizzata da YouTrend, basata sull’attuale Supermedia dei sondaggi e sui possibili scenari di coalizione. Secondo l’analisi, il nuovo meccanismo favorirebbe la formazione di alleanze ampie, premiando la coalizione capace di ottenere il maggior consenso. L’obiettivo della riforma, sostenuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è quello di garantire una maggiore stabilità di governo attraverso un premio di maggioranza. Nella simulazione sono stati messi a confronto l’attuale Rosatellum e la proposta dello Stabilicum, prendendo in considerazione quattro diversi scenari politici e ipotizzando differenti alleanze tra i partiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Chi vince con la nuova legge elettorale”. Sondaggi, clamoroso: chi sarebbe premier

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Come funziona la legge elettorale Stabilicum di Meloni: centrodestra vs campo largo, chi vincerebbe

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