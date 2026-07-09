L'Inter ha abbandonato la trattativa per il difensore francese Solet, dopo aver riscontrato una distanza tra valutazioni economiche. La squadra aveva manifestato interesse per il giocatore dell’Udinese, ma l’operazione non si è concretizzata. Ora, la Juventus sta accelerando per acquistare il centrale, che era uno dei nomi seguiti dall’Inter nelle ultime settimane. La trattativa tra le parti coinvolte non ha ancora ufficialmente preso il via.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri avevano trattato il centrale francese Solet, ma la distanza sulla valutazione ha frenato l’operazione. Per diverse settimane Oumar Solet è stato uno dei nomi più seguiti dall’ Inter per rinforzare il reparto arretrato. Il difensore dell’ Udinese era finito in cima alla lista della dirigenza nerazzurra, che aveva avviato i contatti con il club friulano senza però riuscire a trovare l’intesa economica. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riferisce il Messaggero Veneto, la situazione è ora cambiata e il centrale francese è diventato la priorità della Juventus per rafforzare la difesa a disposizione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, sfuma la pista Solet: ora la Juventus accelera per il difensore dell’Udinese

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