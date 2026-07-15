solar aqua presenta mishipeshu odino

Solar Aqua ha presentato il nuovo maschero subacqueo Mishipeshu Odino da 40 mm, progettato per immersioni professionali. Il dispositivo si ispira alla mitologia dei Grandi Laghi e alla figura del Monte Odino. La produzione si rivolge a subacquei esperti e si distingue per le caratteristiche tecniche specifiche. La commercializzazione del prodotto è stata annunciata di recente dall'azienda.

Solar Aqua lancia Mishipeshu Odino 40 mm, diver professionale ispirato alla mitologia dei Grandi Laghi e alla maestosità del Monte Odino. Solar Aqua torna alle sue radici più profonde – quelle che affondano nella natura estrema del Canada e nelle leggende dei popoli nativi – presentando il nuovo Mishipeshu Odino 40 mm, evoluzione compatta e potenziata del suo diver professionale. Un orologio che fonde simbolicamente acqua e roccia, abissi e altitudini, mito e paesaggio: dalle acque glaciali dei Grandi Laghi fino alle vette innevate dell’isola di Baffin, dominata dal Monte Odino. Secondo le tradizioni dei popoli nativi, Mishipeshu è il custode invisibile dei Grandi Laghi, creatura draconica che veglia sull’equilibrio di questi immensi bacini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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