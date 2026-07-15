Solar Aqua presenta Mishipeshu Odino

Da lopinionista.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Solar Aqua ha presentato il nuovo maschero subacqueo Mishipeshu Odino da 40 mm, progettato per immersioni professionali. Il dispositivo si ispira alla mitologia dei Grandi Laghi e alla figura del Monte Odino. La produzione si rivolge a subacquei esperti e si distingue per le caratteristiche tecniche specifiche. La commercializzazione del prodotto è stata annunciata di recente dall'azienda.

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Solar Aqua lancia Mishipeshu Odino 40 mm, diver professionale ispirato alla mitologia dei Grandi Laghi e alla maestosità del Monte Odino. Solar Aqua torna alle sue radici più profonde – quelle che affondano nella natura estrema del Canada e nelle leggende dei popoli nativi – presentando il nuovo Mishipeshu Odino 40 mm, evoluzione compatta e potenziata del suo diver professionale. Un orologio che fonde simbolicamente acqua e roccia, abissi e altitudini, mito e paesaggio: dalle acque glaciali dei Grandi Laghi fino alle vette innevate dell’isola di Baffin, dominata dal Monte Odino. Secondo le tradizioni dei popoli nativi, Mishipeshu è il custode invisibile dei Grandi Laghi, creatura draconica che veglia sull’equilibrio di questi immensi bacini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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