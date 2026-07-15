Snowboard l' Italia fa tris | in Coppa del Mondo anche Racines

Nella stagione invernale, la Coppa del Mondo di snowboard italiana si arricchisce di una nuova tappa a Racines, prevista per sabato 30 gennaio 2027. Oltre alla gara di Cortina d’Ampezzo il 12 dicembre e a quella di Carezza il 17 dicembre, questa sarà la terza prova in Italia. La data e il luogo sono stati ufficializzati dagli organizzatori.

Nella prossima stagione invernale la Coppa del Mondo di snowboard italiana avrà accanto alle tappe di Cortina d'Ampezzo (12 dicembre) e Carezza (17 dicembre), anche un appuntamento a Racines, sabato 30 gennaio 2027. Nella località a due passi da Vipiteno, che si inserisce tra la storica tappa di Bad Gastein e poi la pausa che precederà, nell'ultimo week-end di febbraio, le gare polacche di Krynica, con il Mondiale di Montafon a caratterizzare marzo prima delle finali classiche di Winterberg, si disputerà uno slalom parallelo maschile e femminile. Dopo tanti anni di Coppa Europa, ecco l'inserimento della località altoatesina nel calendario della prossima stagione per quanto riguarda il massimo circuito. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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