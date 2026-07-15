Siparietto Atta | Io mix tra Bellingham e Zidane? Non mi rivedo molto in questo paragone

Atta, nuovo acquisto della Fiorentina, ha commentato il paragone tra sé e Bellingham, dicendo di non riconoscersi molto in questa descrizione. Nel frattempo, il suo ex direttore sportivo ha rivelato che tra i suoi idoli ci sono Cristiano Ronaldo e Pogba. Atta ha poi risposto alle affermazioni, senza approfondimenti ulteriori.

Il nuovo acquisto della Fiorentina e le dichiarazioni del"suo ex ds Nani: "Peraltro i miei idoli sono Cristiano Ronaldo e Pogba"". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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