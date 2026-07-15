Siparietto Atta | Io mix tra Bellingham e Zidane? Non mi rivedo molto in questo paragone

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Atta, nuovo acquisto della Fiorentina, ha commentato il paragone tra sé e Bellingham, dicendo di non riconoscersi molto in questa descrizione. Nel frattempo, il suo ex direttore sportivo ha rivelato che tra i suoi idoli ci sono Cristiano Ronaldo e Pogba. Atta ha poi risposto alle affermazioni, senza approfondimenti ulteriori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il nuovo acquisto della Fiorentina e le dichiarazioni del"suo ex ds Nani: "Peraltro i miei idoli sono Cristiano Ronaldo e Pogba"". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

siparietto atta io mix tra bellingham e zidane non mi rivedo molto in questo paragone
© Sportmediaset.mediaset.it - Siparietto Atta: "Io mix tra Bellingham e Zidane? Non mi rivedo molto in questo paragone...""
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Alberto Matano: “C’è stato un tentativo di trascinarci nella corrida su Garlasco, tra pro-Sempio e pro-Stasi. Io mi chiamo fuori da tutto questo”Alberto Matano ha dichiarato di volersi esimere dal coinvolgimento nella discussione pubblica relativa al caso di Garlasco, precisando di non voler...

"Amo la Ferrari, perché mi guardi così?": il siparietto tra Leclerc e NorrisDurante le prove del Gran Premio di Monaco, il pilota di una scuderia ha rivolto una domanda scherzosa a un collega, chiedendogli perché lo stesse...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web