La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2026 rappresenta uno dei momenti più importanti della storia del tennis italiano, ma il ricchissimo premio destinato al campione sarà fortemente ridimensionato dal sistema fiscale britannico. Al numero uno del mondo spettano 3,6 milioni di sterline, pari a oltre 4,2 milioni di euro, ma tra imposte sul montepremi e tassazione sugli introiti pubblicitari una parte consistente della cifra finirà nelle casse del fisco del Regno Unito. Il sistema tributario britannico, infatti, è tra i più severi nei confronti degli sportivi stranieri. Non si limita a tassare il premio conquistato sul campo, ma può estendere l’imponibile anche a una quota dei ricavi derivanti dagli sponsor, calcolata in base ai giorni trascorsi nel Paese tra allenamenti e competizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Sinner, arriva la stangata dopo Wimbledon: pessima notizia per lui!

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SINNER alza il trofeo di Wimbledon: è lui il campione del 2026!

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