sinner al j medical per dei controlli

Jannik Sinner è stato alla clinica J Medical per controlli di routine questa mattina. Il tennista, vincitore di Wimbledon 2026, si è presentato presso la struttura clinica della Juventus, situata alle porte di Torino. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato altri dettagli o eventuali esami specifici. La visita si è svolta in modo riservato e senza incidenti.

Mattinata al J Medical per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo a Wimbledon 2026, si è sottoposto questa mattina ad alcuni controlli di routine presso la struttura clinica della Juventus, alle porte di Torino. Il fuoriclasse altoatesino, vestito con una t shirt bianca e dei pantaloncini rossi, prima di lasciare il centro medico ha anche concesso qualche foto alle persone incrociate fuori dalla struttura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) Sinner e i controlli dopo il malore del Roland Garros 2026. Il n°1 del mondo Atp si era recato al J Medical anche lo scorso giugno, per fare degli accertamenti, in seguito al crollo fisico accusato durante il Roland Garros 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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SINNER, secondo giorno di CONTROLLI

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