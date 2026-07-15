Una tappa veloce prima di concedersi qualche giorno di riposo. Jannik Sinner è passato dal J Medical di Torino per un controllo programmato dopo il trionfo a Wimbledon. Nessun allarme e nessun nuovo problema fisico per il numero uno del mondo, reduce dalle due intense settimane londinesi che lo hanno portato alla conquista del titolo ai Championships. La visita ha confermato le buone condizioni dell’azzurro, che ora potrà dedicarsi a qualche giorno di vacanza prima di tornare a preparare la seconda parte della stagione. La destinazione più probabile è la Sardegna, dove Sinner aveva già trascorso alcuni giorni di relax prima di Wimbledon. Il check-up è servito a fare il punto dopo uno Slam affrontato ad altissima intensità e gestito con grande attenzione anche dal punto di vista medico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner al J Medical: ha fatto dei nuovi controlli. Ora va in vacanza, poi inizia la missione Us Open

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