Silvia Spronelli, imprenditrice cesenate e amministratrice delegata di SoloAffitti, è stata inserita tra le 100 donne di successo di Forbes Italia. La sua azienda di affitti ha affrontato molte sfide, e lei stessa ha dichiarato che il progetto iniziale sembrava una follia. SoloAffitti è riuscita a emergere, con una percentuale di successo di una su mille. L'onorificenza riconosce il percorso di un'imprenditrice che ha superato difficoltà significative.

Cesena, 15 luglio 2026 - “Una su 1.000 ce la fa”. Ce l’ha fatta, eccome, Silvia Spronelli (‘una tra 100’) l’imprenditrice cesenate, fondatrice e ammistratrice delegata di SoloAffitti, è comparsa tra le 100 donne di successo selezionate da Forbes Italia. Manager, imprenditrici, atlete, giornaliste, scienziate e artiste: cento protagoniste che, nei rispettivi ambiti, stanno contribuendo a cambiare il Paese. Un riconoscimento che porta ancora una volta Cesena alla ribalta nazionale e premia una storia imprenditoriale iniziata proprio in città. L’intuizione vincente: puntare sugli affitti. È qui che Spronelli ha mosso i primi passi nel settore immobiliare e ha avuto, quasi trent’anni fa, un’intuizione allora controcorrente: scommettere sugli affitti quando il mercato guardava soprattutto alle compravendite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Silvia Spronelli tra le 100 donne di Forbes: “Il mio SoloAffitti sembrava una follia”

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Si parla di: Forbes Italia, tra le 100 donne di successo anche la fondatrice del brand cesenate degli affitti.

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