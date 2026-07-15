Signora ha perso delle monetine e sparisce la borsa dall’auto Tre nei guai

Notizia in breve

Una pensionata ha lasciato la borsa con alcune monetine nel veicolo e, poco dopo, questa è scomparsa. L’auto era parcheggiata davanti a un supermercato di Foligno, dove l’anziana aveva appena terminato la spesa. Tre persone sono state identificate come responsabili del furto e sono state denunciate. La donna ha subito la perdita delle monetine e si è rivolta alle forze dell’ordine. Nessun altro danno è stato segnalato.