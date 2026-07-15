Signora ha perso delle monetine e sparisce la borsa dall’auto Tre nei guai
Una pensionata ha lasciato la borsa con alcune monetine nel veicolo e, poco dopo, questa è scomparsa. L’auto era parcheggiata davanti a un supermercato di Foligno, dove l’anziana aveva appena terminato la spesa. Tre persone sono state identificate come responsabili del furto e sono state denunciate. La donna ha subito la perdita delle monetine e si è rivolta alle forze dell’ordine. Nessun altro danno è stato segnalato.
Foligno (Perugia), 15 luglio 2026 - Ancora un fatto di cronaca che racconta dei r ischi a cui sono sottoposti i nostri anziani. E' successo a Foligno fuori da un supermercato: una pensionata ha appena fatto la spesa. Sale in auto e come tutte, poggia la borsa sul sedile anteriore. Una donna le bussa al finestrino. "Signora - le dice con fare gentile e premuroso - le sono cadute alcune monetine", e le indica alcuni spiccioli a terra. Il tranello delle monetine. L’anziana scende dalla macchina per controllare, e ringrazia pure. Ignara della trappola, lascia la borsa sul sedile del passeggero. Constatata l’effettiva presenza delle monete si china a raccoglierle, senonché, voltatasi alla ricerca della donna per ringraziarla, si accorge che questa si era già allontanata repentinamente a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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