Rubano un pc dall' abitacolo di un' auto | tre predoni nei guai

Notizia in breve

Tre persone sono state arrestate dopo aver rubato un computer dall'abitacolo di un'auto. Gli agenti della sezione Volanti della Questura sono intervenuti e hanno fermato i tre individui, noti alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto in una zona residenziale e i dettagli sulle modalità del furto non sono stati divulgati. I tre sono ora a disposizione delle autorità per le procedure di rito.