Rubano un pc dall' abitacolo di un' auto | tre predoni nei guai

Da padovaoggi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state arrestate dopo aver rubato un computer dall'abitacolo di un'auto. Gli agenti della sezione Volanti della Questura sono intervenuti e hanno fermato i tre individui, noti alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto in una zona residenziale e i dettagli sulle modalità del furto non sono stati divulgati. I tre sono ora a disposizione delle autorità per le procedure di rito.

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Tre predoni noti alle forze dell'ordine sono stati acciuffati dagli agenti della sezione Volanti della Questura coordinati dal vicequestore Valeria Pace. L'intervento è avvenuto nella tarda serata del primo gennaio a seguito di una segnalazione pervenuta al 113 da un privato cittadino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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