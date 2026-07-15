Chi si mette al volante tende a sentirsi al sicuro, ma questa convinzione potrebbe essere molto più fragile di quanto immagini. Una nuova ricerca internazionale mette infatti in evidenza un paradosso destinato a far discutere: mentre la stragrande maggioranza degli utenti ritiene sicuri i propri spostamenti quotidiani, gli esperti del settore hanno una percezione decisamente diversa. Il risultato è un divario di fiducia che, secondo gli autori dello studio, rischia di trasformarsi in un ostacolo concreto al miglioramento della sicurezza stradale. Quando la percezione supera la realtà. Secondo l'indagine, il 90% degli utenti dichiara di sentirsi sicuro sulle strade, mentre appena il 45% dei professionisti della mobilità condivide questa valutazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sicurezza stradale, il paradosso della fiducia: nove automobilisti su dieci si sentono al sicuro, ma gli esperti lanciano l'allarme

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