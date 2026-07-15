Sicurezza più ‘occhi’ sulle strade | pronte 40 telecamere
Sono in arrivo 40 nuove telecamere per monitorare le strade, destinate a contrastare i furti in appartamento. Le telecamere saranno posizionate in diverse zone urbane e sono parte di un intervento per rafforzare la sorveglianza. La loro installazione mira a prevenire azioni criminali e a favorire le indagini in caso di reati. L'iniziativa si inserisce in una strategia di incremento della sicurezza pubblica attraverso strumenti di videosorveglianza.
Lucca, 14 luglio 2026 – Quaranta nuove foto-trappole per contrastare i raid dei ’topi di appartamento ’. Sono quelle che saranno installate sulle arterie principali della città nel corso di questo anno - insieme ad altri dieci interventi di manutenzione sulle vecchie telecamere di videosorveglianza - per prevenire, disincentivare e contrastare i reati predatori, in particolare i furti di appartamento, dato e considerato che molti dei ladri - così come riscontrato dalla questura di Lucca - arrivano spesso ’ in trasferta ’ da fuori. https:www.lanazione.itviareggiocronacaforte-dei-marmi-orologi-ilt2d4yd I tempi . Entro il 20 agosto sarà pronto e perfezionato il nuovo ’ Piano telecamere ’, anticipato dall’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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