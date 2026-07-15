Siccità a Bergamo fiumi ai minimi | dal 20 luglio portata dimezzata nelle rogge Limitate l' uso dell' acqua

Da bergamo.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bergamo, i fiumi sono ai minimi e le rogge hanno dimezzato la portata dal 20 luglio. Le acque sono quasi del tutto scomparse nei letti dei corsi d'acqua, asciutti e privi di flusso. Il sole intenso e le poche precipitazioni non sono sufficienti a invertire la tendenza, mentre le piogge temporalesche non hanno apportato miglioramenti significativi. Si raccomanda di limitare l’uso dell’acqua per fronteggiare la siccità in corso.

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I letti dei fiumi sono asciutti come ossi, il sole picchia martellate su terreni che non vedono pioggia da troppo tempo e i pochi temporali non risolvono niente. L’estate tropicale provoca danni ovunque ma sta causando angoscia a chi si deve preoccupare di un bene fondamentale come l’acqua: se ne parlerà domani in Regione al Tavolo per l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica. Oggi il bacino dell’Adda è a -43,4% sulla media del periodo 2006-2025; quello del Brembo (che ieri aveva una portata di un solo metro cubo al secondo) è a -36,4% e gli invasi artificiali a -35,1%; il bacino del Serio (con 1,3 metri cubi di portata) è a -28,7% con invasi artificiali a -24,3%; quello dell’Oglio (con 50 metri cubi di portata a Sarnico) è a -44,3%. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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