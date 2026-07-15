Si sa qualcosa in più sul misterioso dispositivo a cui sta lavorando OpenAI

Da ilpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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OpenAI sta sviluppando un assistente vocale AI portatile senza schermo, con caratteristiche umane e capacità di movimento. La notizia è stata confermata da un dipendente dell’azienda a Bloomberg. Il dispositivo sarà un assistente intelligente progettato per essere utilizzato in mobilità, senza dettagli aggiuntivi sui tempi di rilascio o sulle funzionalità specifiche. Non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sul progetto.

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Secondo quanto rivelato da un dipendente dell'azienda a Bloomberg sarà un assistente vocale AI con «caratteristiche umane» e in grado di muoversi Secondo la fonte di Bloomberg il dispositivo sarà un assistente vocale intelligente portatile e senza schermo. Sempre nell’articolo di Bloomberg si legge che sarà un «assistente virtuale di intelligenza artificiale dalle caratteristiche umane e che si usa in casa» e che potrà, per esempio, controllare dispositivi di domotica, riprodurre contenuti, rispondere a domande e messaggi e in generale «sfruttare tutta la gamma di funzionalità offerte da ChatGPT». È una descrizione che fa pensare agli... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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