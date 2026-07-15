Una giornalista ha condiviso su social una foto dello scontrino di un bar romano in cui una bottiglietta d’acqua viene venduta a due euro. La pubblicazione ha suscitato polemiche e commenti riguardo ai prezzi applicati nei locali pubblici. La foto mostra uno scontrino stropicciato, accompagnato dalla domanda sul prezzo dell’acqua. La discussione si è concentrata sul costo elevato di un prodotto di consumo comune in un contesto urbano.

“Vi sembra normale far pagare 2 euro una bottiglietta d’acqua?”. La domanda corre sui social insieme alla foto di uno scontrino stropicciato che Tiziana Ferrario, giornalista e per anni volto storico del Tg1, era sul punto di gettare via. Quel pezzetto di carta termica del Caffè Hungaria di Roma è diventato invece il manifesto di una denuncia pubblica contro la speculazione estiva sui beni di prima necessità. Un acquisto da asporto rapido e obbligato per via della morsa del caldo, consumato non di fronte alle bellezze del Colosseo, ma all’incrocio di Piazza Ungheria, tra lo sferragliare dei tram e l’aria pesante dei tubi di scappamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Si può speculare così sul caldo senza vergogna?”: Tiziana Ferrario pubblica lo scontrino con l’acqua a 2 euro in un bar di Roma, scoppia la polemica

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Perché fa così tanto caldo C'è una relazione con la crisi climatica

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