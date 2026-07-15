Enrico Carboni, 44 anni, si è laureato con una tesi sulla Giostra del Saracino, un evento tradizionale locale. Durante la cerimonia, ha sottolineato che la tutela della manifestazione deriva dall’impegno degli abitanti. La Giostra, considerata un “gioco” da chi la osserva dall’esterno, rappresenta per lui un patrimonio che nasce dal cuore della comunità. La sua candidatura all’Unesco mira a riconoscerne il valore culturale.

"La tutela non piove dall’alto, ma nasce dal cuore degli aretini". La Giostra del Saracino per chi la vede da esterno potrà anche essere un ‘gioco’, ma per Enrico Carboni, 44 anni, è molto di più. È il ponte tra due mondi: quello dell’arte e quello rigoroso del diritto. Carboni ha infatti conseguito ieri mattina la laurea in "Scienze dei servizi giuridici" alla sede di Arezzo dell’Università di Siena. Ma Enrico è anche uno storico dell’arte, con tanto di scuola di specializzazione alle spalle. Proprio questo bagaglio culturale è stato la scintilla per la sua tesi in "Legislazione dei beni culturali", seguita dalla relatrice Annalisa Gualdani, avvocato amministrativista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si laurea sulla Giostra e la candida all’Unesco

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