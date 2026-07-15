Sfilata di moda nell’acropoli by night

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì alle 21.30 si svolgerà un evento di moda sulla scalinata di Palazzo dei Priori nel centro di Perugia. La sfilata si terrà di sera, nell’area dell’acropoli, e vedrà la partecipazione di diversi stilisti e modelli. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà all’aperto, sotto le luce artificiali. Non sono state annunciate altre modalità di partecipazione o dettagli sul programma specifico.

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