Sfilata di moda nell’acropoli by night
Venerdì alle 21.30 si svolgerà un evento di moda sulla scalinata di Palazzo dei Priori nel centro di Perugia. La sfilata si terrà di sera, nell’area dell’acropoli, e vedrà la partecipazione di diversi stilisti e modelli. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà all’aperto, sotto le luce artificiali. Non sono state annunciate altre modalità di partecipazione o dettagli sul programma specifico.
PERUGIA – La grande moda arriva nel cuore di Perugia con il ’ Fashion Show ’ che si terrà venerdì alle 21.30 sulla scalinata di Palazzo dei Priori. Si tratta della tradizionale sfilata che il Nid - Nuovo Istituto di Design di Perugia propone per la XXVI edizione: una passerella d’eccezione nella quale 21 tra gli studenti più meritevoli del Corso triennale di formazione professionale di Moda del Nid presenteranno le proprie creazioni, realizzate seguendo l’intero processo produttivo, dallo sportswear al casual chic, dalla jeanseria al prèt-à-porter fino alla gran sera, alla cerimonia e agli accessori. I giovani stilisti sono Agnese Bici,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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"Tempo d'estate sole mare e colori": mostra, sfilata di moda e un convegno all'ex fonderiaIl prossimo mercoledì 27 maggio si terrà a Palermo un evento che combina mostra, sfilata di moda e convegno presso l'ex fonderia Oretea.
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Lo scialle ha sempre avuto un posto nel cassetto, simbolo di tradizione mediterranea. Ora con la sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda Taormina, tornerà protagonista nell'estate 2026 x.com
Innamorati a Bologna. Ariana Grande · hate that i made you love me. La prima sfilata di moda di Castiglione 44 è avvenuta qualche sera fa nella meravigliosa cornice dell’Acetaia Leonardi, in occasione delle selezioni di Miss Italia Emilia Romagna. Abiti stupe facebook
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Le immagini della sfilata di Fendi dentro la Galleria Nazionale di Roma. La prima firmata dalla stilista Maria Grazia ChiuriUn uomo, una donna, la stessa storia. Quella di Fendi, una casa di moda storica, nata nel 1925 per volere di Adele Casagrande ed Edoardo Fendi, poi proseguita negli anni grazie alla collaborazione tra ... artribune.com