Sfilata di moda nell’acropoli by night

Notizia in breve

Venerdì alle 21.30 si svolgerà un evento di moda sulla scalinata di Palazzo dei Priori nel centro di Perugia. La sfilata si terrà di sera, nell’area dell’acropoli, e vedrà la partecipazione di diversi stilisti e modelli. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà all’aperto, sotto le luce artificiali. Non sono state annunciate altre modalità di partecipazione o dettagli sul programma specifico.