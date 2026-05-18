Tempo d' estate sole mare e colori | mostra sfilata di moda e un convegno all' ex fonderia

Il prossimo mercoledì 27 maggio si terrà a Palermo un evento che combina mostra, sfilata di moda e convegno presso l'ex fonderia Oretea. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Costanza e dal maestro internazionale Filippo Lo Iacono. La location, un edificio storico riconvertito, ospiterà diverse attività legate al tema dell'estate, del sole, del mare e dei colori. L'evento coinvolgerà artisti, professionisti e pubblico interessato alle tematiche presentate.

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