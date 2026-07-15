Secondo i dati, l’uso dei condizionatori può ridurre fino al 75% i decessi legati alle alte temperature. Tuttavia, in Europa, la diffusione di questi impianti è limitata a causa dei costi elevati dell’energia elettrica, aumentati dalle politiche ambientali. Nonostante le evidenze scientifiche, l’adozione di aria condizionata resta ostacolata dai prezzi e non solo da considerazioni ecologiche.

I dati confermano che la diffusione dei condizionatori riduce fino a tre quarti la mortalità legata all’arsura. Eppure, in Europa l’adozione di questi impianti è frenata dai costi esorbitanti dell’elettricità dovuti al Green. Per affrontare la presunta emergenza legata alle ondate di calore, ho pubblicamente auspicato – su questo foglio e in un intervento in tv – una maggiore diffusione della climatizzazione degli ambienti chiusi. Non l’avessi mai fatto: i cosiddetti leoni da tastiera mi si sono scatenati in rete contro. Probabilmente si facevano forti di alcune tranchant affermazioni degli «esperti», come quella dello «scienziato» che, usando lo spazio che il Corriere della Sera gli concedeva, scriveva, lapidario: «la soluzione non può essere aria condizionata per tutti». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Serve l’aria condizionata per tutti: la scienza smentisce i tabù verdi

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