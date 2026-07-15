Serie D - Il mercato Soumah passa dal Tau al Como Il terzino giocherà in Champions

Un calciatore, inizialmente con prestazioni modeste e qualche difficoltà, ha visto il suo ruolo crescere notevolmente nella scorsa stagione. Ora, il suo trasferimento è stato ufficializzato: passa dal Tau al Como. La squadra lombarda ha annunciato l’ingaggio del terzino, che avrà l’opportunità di giocare in Champions League. La sua carriera ha subito un’evoluzione significativa, passando da un inizio difficile a una fase di grande affermazione.

Il suo talento era emerso progressivamente, dopo un avvio normalissimo, anzi, con qualche difficoltà, all’inizio della scorsa stagione. Poi, però, l’esplosione, in senso buono. Tanto che il Como se l’è assicurato. Almamy Soumah, classe 2007 (giovanissimo), terzino del Tau, ha avuto un rendimento eccezionale. Il giocatore della Guinea ha esibito tecnica, velocità, forza fisica. Abile nel difnedere, ma anche a proporsi. Un Di Marco amaranto, vista la collaborazione fra Tau e Inter. Tutte qualità che lo hanno portato, appunto, addirittura dalla serie "D" alla serie "A". Oggi Soumah è un nuovo difensore del Como. Quindi, non solo massima serie ma, addirittura, Champions League, se Fabregas lo inserirà nella lista per la coppa più importante del vecchio continente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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