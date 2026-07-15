Serie C Il Carpi riparte Montipò in attacco

I motori del Carpi si riaccendono stamattina, col raduno allo stadio ’Cabassi’ e il primo allenamento alle 9.30 (alle 18 il secondo a porte aperte). Sarà l’alba della sesta stagione di fila al timone del patron Claudio Lazzaretti, atteso per un saluto alla squadra. La linea di continuità è rappresentata da mister Cassani e dal gruppo dei ’senatori’ guidato da capitan Zagnoni. Non ci sono più i vari Sorzi, Panelli, Amayah, Verza, Rosetti, Stanzani e Gerbi, mentre la società ha messo dentro otto innesti fra cui l’ultimo Martin Montipò (foto), seconda punta 2000 che ha firmato fino al 2028. Cresciuto Reggiana e Parma, ha vestito le maglie di Lentigione, Felino e Traversetolo, per poi trasferirsi in Islanda (dal 2021 al 2023 con IA Akranes, Vestri e Grindavík) quindi Giana Erminio, Legnago e Lentigione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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