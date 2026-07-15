Sepp Kuss perde un dente in corsa al Tour de France | Non sono caduto stavo bevendo dalla borraccia

Durante la sesta tappa del Tour de France, Sepp Kuss ha perso un dente senza cadere, mentre stava bevendo dalla borraccia. Un’immagine mostra il suo sorriso con il dente mancante, catturata mentre proseguiva in corsa. Kuss ha spiegato di non essere inciampato o caduto, attribuendo la perdita al gesto di bere durante la pedalata. La scena ha attirato l’attenzione per la sua insolita naturalezza in una gara di alto livello.

Tour de France, Sepp Kuss perde un dente in corsa senza cadere: "Colpa di una borraccia". L'incredibile dinamica e la foto del sorriso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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