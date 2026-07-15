Un articolo evidenzia come l'uso diffuso dell'intelligenza artificiale abbia portato a un aumento del potere concentrato e delle disuguaglianze. Si sottolinea che, nonostante la grande quantità di comunicazioni digitali, come messaggi, notifiche e emoji, la comprensione tra le persone è diminuita. L’articolo descrive questa situazione come un paradosso della modernità, in cui si comunica molto, ma si capisce meno.

Stiamo vivendo il paradosso più grande della modernità: non abbiamo mai comunicato così tanto e non ci siamo mai capiti così poco. Siamo immersi in messaggi, notifiche, video, emoji, abbreviazioni, reazioni istantanee. Il Consorzio Unicode, che ha sede a Mountain View, in California, ricorda che il 92 per cento della popolazione online mondiale usa emoji nelle proprie comunicazioni, ma, quando tutto diventa solo segnale e viene meno la parola, qualcosa si perde. La parola, quella che spiega, nomina, comprende, costruisce, sembra perdere forza, profondità e responsabilità. E se perdiamo la parola, perdiamo il tempo della spiegazione, la fatica dell’ascolto, la possibilità di capirsi: in buona sostanza, perdiamo il mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Senza un linguaggio chiaro, l’IA concentra il potere e aumenta le disuguaglianze

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