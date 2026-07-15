Sempre meno iscritti agli istituti tecnici anche se le aziende faticano a trovare personale | in 10 anni persi oltre 100mila studenti

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi dieci anni, in Italia sono stati persi oltre 100.000 studenti iscritti agli istituti tecnici e professionali. Nonostante questa diminuzione, le aziende continuano a incontrare difficoltà nel reperire personale qualificato. La riduzione degli iscritti si registra in un contesto in cui la domanda di competenze tecniche rimane elevata. La tendenza interessa tutte le regioni e coinvolge diversi settori, evidenziando un disallineamento tra offerta formativa e richieste del mercato del lavoro.

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Le imprese in Italia faticano sempre più a trovare personale qualificato eppure, in parallelo, gli istituti tecnici e professionali hanno sempre meno iscritti. A suonare il campanello d’allarme è la rivista specializzata Tuttoscuola che ha elaborato i dati del portale unico del ministero dell’Istruzione e del Merito: se nel 2015-16 gli studenti di queste scuole rappresentavano ancora la maggioranza degli iscritti alla secondaria statale di secondo grado (il 52,5% del totale), dal 2018-19 il rapporto si è rovesciato e nel 202425 gli alunni sono scesi complessivamente al 48,4%, perdendo in un decennio 107.015 studenti, pari a una contrazione dell’ 8,1%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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