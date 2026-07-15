La Sella Cento ha completato il roster con l’ingaggio di Yannick Giombini, che si aggiunge alla rosa come nuovo lungo. Il giocatore arriva dopo aver vestito la maglia di una squadra di serie A2 e sostituisce i due atleti che ricoprivano il ruolo di lungo, ovvero Samuele Moretti e Davis. La squadra mantiene un quintetto con giocatori di esperienza e una panchina giovane, mentre il tecnico Bonacina può contare su due punti di riferimento come Woodson e Davis.

Con l’ufficialità dell’ingaggio di Yannick Giombini in arrivo oggi, il mercato della Sella Cento si può considerare chiuso: l’ex Latina va a completare il pacchetto dei lunghi biancorosso e sarà il cambio di Samuele Moretti e Davis. Lo scorso anno Giombini ha iniziato la stagione in B nazionale agli Herons Montecatini per poi passare a Latina dove ha chiuso l’annata con 5,4 punti e 6 rimbalzi di media. Giocatore fisico, buon rimbalzista e difensore, Giombini garantirà energia ed intensità sotto canestro in uscita dalla panchina. Dopo il colpo Woodson, ufficializzato lunedì sera, il ds Filippo Fanchini ha chiuso il cerchio a 4 settimane dall’inizio della preparazione che scatterà attorno al 10 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella, quintetto esperto e panchina giovane. Woodson e Davis, due certezze per Bonacina

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