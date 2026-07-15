sei palchi e nove concerti torna san severino blues

La 35esima edizione di San Severino Blues si svolgerà dal 15 luglio al 14 agosto, con sei concerti in altrettante città marchigiane. Sono previsti nove concerti con artisti internazionali e sei palchi allestiti lungo il percorso. La manifestazione include generi come blues, soul e rock blues, coinvolgendo artisti di rilievo internazionale. La rassegna si svolge in un periodo di un mese, con eventi distribuiti in diverse località della regione.

San Severino Blues: nove concerti e grandi star internazionali per la 35esima edizione. Da domani al 14 agosto, saranno sei le città marchigiane coinvolte per un mese di blues, soul e rock blues. Tra i nomi internazionali, Thornetta Davis, Eric Sardinas e Kevin Gullage. Il cuore della rassegna sarà ancora una volta San Severino, che ospiterà quattro serate nello scenario di Castello al Monte, sotto la Torre degli Smeducci. Domani l’apertura sarà affidata a Thornetta Davis (foto), la "Regina del Blues di Detroit", accompagnata dalla ZBlues band. Vincitrice di trenta Detroit Music Awards e del Blues Music Award come miglior artista soul blues femminile nel 2023, 2025 e 2026, ha condiviso il palco con artisti del calibro di Bob Seger, BB King e Ray Charles. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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