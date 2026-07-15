"Con Modena non sarà mai un addio". Sei anni, se vissuti così, possono essere davvero un’eternità nel calcio. E sarà impossibile dimenticare, o dimenticarsi. Fabio Gerli ha rappresentato il simbolo di una squadra che ha ritrovato l’emozione di alzare ben due coppe e che ha saputo stabilizzarsi in un calcio decisamente migliore. Lo ha fatto seminando, giorno dopo giorno, sin dal primo momento, dal 2020. "Riuscire a trovare le parole giuste per descrivere questo viaggio meraviglioso è davvero complicato – ha scritto l’ex capitano gialloblù – Modena mi ha accolto quando ero poco più di un ragazzo con tanti obiettivi. Ho vissuto emozioni forti e contrastanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Sei anni dopo Gerli saluta il Modena: "È stato un viaggio meraviglioso"

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