Seconda Categoria Novità e tante certezze Ecco l’AC Montaione

Ventata di novità in casa Aurora Montaione, in vista della prossima stagione, a partire proprio dalla denominazione. Dopo alcuni anni, infatti, la società arancioblù torna alle origine, chiamandosi A.C. Montaione 1954. Nuovo anche il logo, che raffigura un cervo intento a calciare racchiuso in un cerchio dove è scritto il nome della società. Continuità è invece la parola d’ordine per l’organigramma societario, anche se sono state inserite pure alcune nuove figure. Alla presidenza resta Giuseppe Ciaravino, con vice Stefano Rossi, mentre la squadra dei consiglieri e soci sarà ancora composta da Mauro Chellini, Mauro Lottini, Stefano Cioni, Massimo Martini, Alessandro Guidi, Daniele Vanni, Federico Dezi, Luigi Lenzi e Mario Cioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria. Novità e tante certezze. Ecco l’A.C. Montaione

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[Conferenza stampa] Alessandro Diamanti

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