Seconda Categoria Novità e tante certezze Ecco l’AC Montaione
L’A.C. Montaione cambia nome e si riprende la denominazione originale, tornando a chiamarsi Aurora Montaione. La società annuncia diverse novità per la prossima stagione, mantenendo alcune certezze del passato. La decisione avviene dopo alcuni anni di denominazione diversa. La squadra si prepara a ripartire con un nuovo assetto, senza specificare ulteriori dettagli su cambiamenti tecnici o organizzativi. La modifica si inserisce in un progetto di rinnovamento volto a rafforzare la identità del club.
Ventata di novità in casa Aurora Montaione, in vista della prossima stagione, a partire proprio dalla denominazione. Dopo alcuni anni, infatti, la società arancioblù torna alle origine, chiamandosi A.C. Montaione 1954. Nuovo anche il logo, che raffigura un cervo intento a calciare racchiuso in un cerchio dove è scritto il nome della società. Continuità è invece la parola d’ordine per l’organigramma societario, anche se sono state inserite pure alcune nuove figure. Alla presidenza resta Giuseppe Ciaravino, con vice Stefano Rossi, mentre la squadra dei consiglieri e soci sarà ancora composta da Mauro Chellini, Mauro Lottini, Stefano Cioni, Massimo Martini, Alessandro Guidi, Daniele Vanni, Federico Dezi, Luigi Lenzi e Mario Cioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
[Conferenza stampa] Alessandro Diamanti
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