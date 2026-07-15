Sebastiano Mignosa di UeD ha pubblicato un post con la frase “Ti faccio mangiare le mani”. Nelle settimane scorse si sono diffuse voci che indicano tensioni tra lui ed Elisabetta Gigante. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, né dettagli sui motivi di eventuali divergenze. La frase criptica ha alimentato speculazioni tra i follower, senza conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

In questi giorni in rete è circolata una voce secondo la quale sembrerebbe che le cose tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante non stessero andando nel migliore dei modi. I due non sono intervenuti sulla faccenda in maniera esplicita, lasciando che i dubbi aumentassero sempre di più. In queste ore, però, Sebastiano ha rotto il silenzio con un post piuttosto criptico che, in men che non si dica, ha stuzzicato la curiosità del web. Il post criptico di Sebastiano Mignosa: stoccata a Elisabetta o a qualcun altro?. Cosa sta succedendo tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante? Sul web c’è già chi pensa che i due stiano iniziando a mostrare titubanze nella coppia in prossimità della ripresa di Uomini e Donne, per cui, ricordiamo, manca ancora più di un mese. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Sebastiano Mignosa di UeD pubblica un post criptico: “Ti faccio mangiare le mani”

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