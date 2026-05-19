Simona Cannata ha dichiarato di non aver mai avuto una conversazione telefonica con Sebastiano Mignosa, smentendo così quanto affermato dall’ex cavaliere durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. La protagonista ha precisato di non aver mai avuto un contatto di quel tipo con Mignosa, contrariamente alle sue affermazioni. La vicenda si è sviluppata nel corso della trasmissione, generando attenzione tra i telespettatori e i partecipanti.

Simona Cannata ha smentito la versione di Sebastiano Mignosa dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne. Durante la trasmissione, Sebastiano e Elisabetta Gigante hanno confermato la loro relazione, ma la dama ha raccontato una verità diversa. La situazione ha sollevato interrogativi tra i telespettatori riguardo ai sentimenti del cavaliere. Uomini e Donne, anticipazioni 19 e 20 maggio 2026: balli, tensioni e scelte difficili La verità di Simona Cannata. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Simona ha rivelato di non aver mai ricevuto una telefonata da Sebastiano. Le sue parole sono state chiare: “Telefonata post pesce? Assolutamente nessuna, mai”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Simona Cannata smentisce Sebastiano Mignosa: nessuna telefonata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sebastiano Mignosa e Simona Cannata: scintille e nuovo amoreIl parterre del Trono Over di Uomini e Donne si riscalda con un nuovo capitolo sentimentale: Sebastiano Mignosa è stato insieme a Simona Cannata in...

Uomini e Donne anticipazioni: Sebastiano Mignosa lascia Simona e raggiunge ElisabettaClamoroso colpo di scena nel Trono Over: dopo essere uscito con Simona, Sebastiano cambia tutto e raggiunge Elisabetta fuori dal programma.

Uomini e Donne, Simona Cannata rompe il silenzio dopo la puntata di oggi: cos’ha scritto su Elisabetta e Sebastiano - lollomagazine.it/2026/05/04/uom… #uominiedonne x.com

Simona Cannata, chi è l’ex fidanzata di Sebastiano Mignosa | Come ha reagito all’uscita con ElisabettaSebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante sono ormai una coppia fuori da Uomini e Donne, ma come ha reagito la sua ex Simona Cannata? ilsussidiario.net

Chi è Sebastiano Mignosa e perché è finita con Simona Cannata | Colpo di scena dopo Uomini e DonneSebastiano Mignosa torna protagonista a Uomini e Donne: chi è il cavaliere e perché è finita con la dama Simona Cannata ... ilsussidiario.net