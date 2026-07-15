Paolo Zampini e Riccardo Tesi, nati a tre giorni di distanza a luglio del 1956, sono cresciuti nello stesso ospedale di Pistoia. Prima di diventare musicisti, hanno condiviso il momento della nascita. Ora, collaborano nel progetto «Camerock», che unisce diversi stili musicali, tra cui le composizioni di Morricone, le interpretazioni di Caterina Bueno, i brani di Chopin e i suoni dei Jethro Tull. Tesi e Zampini sono i fondatori di questa formazione musicale.

Paolo Zampini e Riccardo Tesi sono nati a tre giorni di distanza l’uno dall’altro, a luglio del 1956. Prima di condividere la passione per la musica, e ora i palcoscenici, hanno condiviso la maternità dell’ospedale di Pistoia. Amici inseparabili all’età di 13 anni, poi «per mezzo secolo ci siamo persi di vista». Si sono ritrovati più o meno casualmente su un divano due anni fa. Il primo era da poco andato in pensione come direttore del Conservatorio Cherubini di Firenze, dopo una vita a suonare il flauto nell’orchestra di Ennio Morricone. Il secondo da instancabile giramondo dei festival di world music, perché è uno dei più apprezzati interpreti dell’organetto diatonico a livello internazionale. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Se Morricone incontra Caterina Bueno, Chopin e i Jethro Tull: con Tesi e Zampini nasce il «Camerock»

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