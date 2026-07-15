Se il Parlamento entrasse nella scuola | lo scrutinio segreto e la sfiducia dei dirigenti renderebbero la Pubblica Amministrazione più democratica?

Notizia in breve

Il Parlamento ha proposto di entrare nelle scuole con scrutinio segreto e sfiducia dei dirigenti. La proposta mira a rendere più democratica la Pubblica Amministrazione. La misura prevede che i parlamentari possano accedere alle aule e valutare direttamente il lavoro dei dirigenti scolastici. Attualmente, le decisioni sulla gestione delle scuole sono affidate ai dirigenti stessi, senza interventi diretti da parte del Parlamento. La proposta è ancora in fase di discussione e non è stata approvata.