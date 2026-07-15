Se il Parlamento entrasse nella scuola | lo scrutinio segreto e la sfiducia dei dirigenti renderebbero la Pubblica Amministrazione più democratica?
Il Parlamento ha proposto di entrare nelle scuole con scrutinio segreto e sfiducia dei dirigenti. La proposta mira a rendere più democratica la Pubblica Amministrazione. La misura prevede che i parlamentari possano accedere alle aule e valutare direttamente il lavoro dei dirigenti scolastici. Attualmente, le decisioni sulla gestione delle scuole sono affidate ai dirigenti stessi, senza interventi diretti da parte del Parlamento. La proposta è ancora in fase di discussione e non è stata approvata.
Ogni volta che il Ministero dell'Istruzione e del Merito richiama il valore dell'educazione civica, della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva, viene spontanea una domanda: quanto di questi principi trova realmente applicazione all'interno della stessa amministrazione scolastica? Il Parlamento italiano dispone di strumenti che garantiscono la libertà di coscienza dei rappresentanti. In alcune circostanze è previsto il voto a scrutinio segreto, proprio per consentire ai parlamentari di esprimersi senza subire pressioni da parte del proprio gruppo politico o del governo. Esiste inoltre uno degli strumenti più incisivi delle democrazie parlamentari: la mozione di sfiducia, attraverso la quale un governo può essere costretto a lasciare l'incarico quando perde la fiducia della maggioranza. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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