Uno studio suggerisce che praticare yoga alla sera può migliorare la qualità del sonno. La ricerca analizza gli effetti di questa attività su adulti che si esercitano in orari serali, osservando cambiamenti nei pattern di riposo. Non vengono forniti dettagli sui meccanismi o sui dati specifici, ma si evidenzia un possibile legame tra la pratica serale e un sonno più riposante. La definizione di yoga e le immagini associate rimangono semplicemente illustrative, senza approfondimenti su tecniche o modalità di esercizio.

Yoga la sera? Ammettiamolo: la parola yoga evoca ancora, in molti di noi, immagini poco lusinghiere. Un'istruttrice che dice respira col diaframma mentre tu stai solo cercando di rimanere in equilibrio. Un tappetino viola che giace da due anni sotto il letto, comprato durante un impeto di buoni propositi post-lockdown. Eppure, se c'è una cosa che la scienza del sonno continua a ripeterci con la pazienza di un genitore esausto, è questa: il corpo prima di dormire va spento con dolcezza, non con la forza. E lì, lo yoga serale - quello lento, semplice - funziona meglio di qualsiasi altra cosa abbiate provato. Yoga alla sera: i benefici. Prima di arrivare a srotolare il tappetino, vale la pena capire perché questa cosa funziona. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se fai yoga la sera, il tuo sonno potrebbe cambiare in meglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Pratica Yoga Serale che cancella lo stress della giornata

Notizie e thread social correlati

Noemi presenta il brano “Tu cosa fai questa sera”: “Ho imparato che nella vita bisogna rischiare: meglio fare che vivere di rimpianti” – IntervistaIl nuovo singolo di Noemi si intitola “Tu cosa fai questa sera” e rappresenta l’inizio di una nuova fase nella sua carriera.

“Meglio se fai le polpette”, la stoccata del presidente del Consiglio di Monopoli a SchleinIl presidente del Consiglio comunale di Monopoli, appartenente a Fratelli d’Italia, ha pubblicato un post domenica 21 giugno in occasione del Roma...