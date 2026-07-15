Scuole chiuse e figli da gestire in estate un ufficio vicino casa per ridurre lo stress e i costi

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con la chiusura delle scuole durante le vacanze estive, molte famiglie italiane devono affrontare la gestione dei figli e l’organizzazione del tempo libero. Alcuni cercano soluzioni come lavorare in un ufficio vicino a casa per ridurre i costi e lo stress legato agli spostamenti. La questione riguarda anche l’aspetto economico, poiché le famiglie devono pianificare le spese legate alle attività estive e alla cura dei bambini durante il periodo di chiusura scolastica.

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Milano, 15 luglio 2026 – Ferie e gestione dei figli non è solo una questione di tempo ma anche di budget per le famiglie italiane. Con la chiusura delle scuole e l'inizio delle vacanze estive, per milioni di famiglie si riapre, infatti, la sfida di bilanciare lavoro e cura dei figli. Una nuova ricerca di International Workplace Group IWG,   leader globale nelle soluzioni di lavoro ibrido con brand come Spaces e Regus, rivela che quasi sette genitori su dieci (69%) vivono con forte apprensione l'organizzazione della cura dei figli durante le vacanze scolastiche. Per alleviare questa pressione, il 78% degli intervistati indica l'accesso a uno spazio di lavoro flessibile vicino casa come la soluzione più efficace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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