Scuola diocesana d’Imprenditorialità al via la terza edizione

È stata annunciata l’apertura della terza edizione della scuola diocesana d’Imprenditorialità. L’organizzazione è in fase di completamento, con alcuni dettagli ancora da definire. Il percorso si concentra su orientamento e sviluppo territoriale, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti o sulle modalità di svolgimento.

Mancano da definire gli ultimissimi dettagli, ma il grosso dell’organizzazione è già pronto. Il percorso di orientamento e sviluppo territoriale di “PRONTI PER L’IMPRESA?!?” proseguirà attraverso tre tappe per capire come trasformare la voglia di restare in un progetto concreto (venerdì 16 ottobre, ore 19, a Cerreto Sannita, Casa Santa Rita, con il responsabile della Scuola diocesana d’Impegno Socio-Politico, don Matteo Prodi), come analizzare le opportunità economiche del Sannio (venerdì 23 ottobre, ore 19, a Dugenta, oratorio “Carlo Acutis”, con la docente e geografa della “Federico II” di Napoli, Nadia Matarazzo) e come sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro di domani (venerdì 30 ottobre, ore 19, a Dugenta, oratorio “Carlo Acutis”, con il progettista sociale e project manager Massimiliano Di Muzio). 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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