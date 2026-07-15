scuola dal comune assegnazione di 2000 cedole librarie

Notizia in breve

Il Comune ha pubblicato online un avviso riguardante l’assegnazione di 2000 cedole librarie per l’anno scolastico 2026-2027. L’avviso è disponibile nelle sezioni “Avvisi” e “Servizi Scolastici” del sito istituzionale. Le cedole sono destinate alle famiglie degli studenti e sono state messe a disposizione dell’amministrazione comunale. La comunicazione non specifica le modalità di distribuzione o i criteri di assegnazione.