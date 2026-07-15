Scuola dal Comune assegnazione di 2000 cedole librarie
Il Comune ha pubblicato online un avviso riguardante l’assegnazione di 2000 cedole librarie per l’anno scolastico 2026-2027. L’avviso è disponibile nelle sezioni “Avvisi” e “Servizi Scolastici” del sito istituzionale. Le cedole sono destinate alle famiglie degli studenti e sono state messe a disposizione dell’amministrazione comunale. La comunicazione non specifica le modalità di distribuzione o i criteri di assegnazione.
Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nelle sezioni “Avvisi” e “Servizi Scolastici”, l’avviso relativo all’assegnazione delle cedole librarie per l’anno scolastico 20262027. Anche per il prossimo anno scolastico saranno garantite 2.000 cedole librarie, sotto forma di voucher virtuali, destinate agli alunni che frequenteranno le Scuole Primarie presenti sul territorio comunale, in attuazione della normativa che assicura la fornitura gratuita dei libri di testo. I genitori che hanno presentato la domanda attraverso la piattaforma online del Comune entro i termini previsti dall’Avviso pubblico riceveranno una e-mail di conferma dell’attivazione del servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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