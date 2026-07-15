Una donna ha scoperto che il marito, imprenditore residente sul Garda, diffondeva online video intimi che avevano registrato insieme. Dopo aver deciso di lasciarlo, l’uomo ha condiviso i video sui social media. La coppia aveva uno stile di vita da ricchi, con regali costosi e frequenti. La donna ha preso questa decisione dopo aver trovato le prove delle azioni del marito.

Sembrava un sogno. Ma alla fine la realtà ha bussato alla porta, in uniforme. Il marito, imprenditore da tempo di casa sul Garda, le garantiva un tenore di vita da nababbi: regali frequenti e costosissimi. Fino a quando, un bel giorno, non si è trovata gli uomini della Guardia di Finanza in casa. Era solo l’inizio. O la fine che dir si voglia. Perché il benessere di famiglia altro non era che il frutto di truffe e reati tributari: a quel punto, a carte ormai scoperte, lei ha lasciato il consorte. Il quale non ha gradito, al punto da «vendicarsi» divulgando alcuni video intimi della moglie, postandoli anche su Instagram (pur oscurandone il volto e alcune parti, in modo da non renderla riconoscibile, ma i dictat della Cassazione sono chiari: è comunque reato). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Scopre le truffe e lascia il marito, lui diffonde i loro video hot

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