Scoperto dal drone mentre butta l’immondizia ora minaccia querela per zittire MonrealeLive

Notizia in breve

Un drone ha ripreso due persone che gettano rifiuti in un’area non autorizzata. La registrazione è stata diffusa da MonrealeLive, che ha ricevuto una minaccia di querela dall’ufficio stampa comunale. Il video mostra i soggetti mentre abbandonano immondizia in un punto di raccolta improvvisato nella zona del Cres. La redazione ha confermato di aver pubblicato il materiale senza modifiche.