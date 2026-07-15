Una redazione è stata minacciata di querela dopo aver pubblicato un video inviato dall’ufficio stampa del Comune di Monreale. Il filmato, ripreso da un drone, mostra due persone che abbandonano rifiuti in un'area di raccolta improvvisata nel quartiere Cres. La pubblicazione ha suscitato reazioni legali da parte di alcuni soggetti coinvolti, che hanno annunciato intenti di azione legale per presunte diffamazioni.

Minacciati di querela per aver fatto il nostro lavoro. È quello che sta accadendo alla redazione di Monrealelive dopo la pubblicazione del video, inviato dall’ufficio stampa del Comune di Monreale, che ritrae due persone mentre abbandonano i propri rifiuti in un punto di raccolta improvvisato nella zona del Cres. Immagini inequivocabili, che mostrano persone intente ad abbandonare i rifiuti in modo selvaggio, in un luogo che giornalmente si riempie di monnezza per la felicità di allegre famiglie di ratti. Le riprese, effettuate da un drone della Polizia Municipale di Monreale, mostrano persone a volto coperto. Anche le targhe delle auto sono state prontamente oscurate da chi ha inviato i video alle redazioni giornalistiche locali, che adesso vedono leso il proprio diritto-dovere di cronaca sancito dalla legge. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Scoperto dal drone mentre butta l’immondizia, ora minaccia querela per zittire MonrealeLive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, lite mentre butta l'immondizia: ucciso a coltellate da un 18enne colombiano (poi arrestato). Giallo all'AurelioUn uomo è stato ucciso a coltellate durante una lite con un 18enne colombiano in via di Villa Stellone, nel quartiere Aurelio di Roma.

Argomenti più discussi: Mazara, scoperto sui fondali il relitto di un aereo scomparso nel 1944; Scoperto dal drone mentre butta l’immondizia, ora minaccia querela per zittire MonrealeLive; Scoperto dal drone mentre butta l’immondizia ora minaccia querela per zittire MonrealeLive.

Comunque ti faccio i complimenti per come hai imparato a usare il drone, a realizzare i montaggi e, quando i video non sono commentati con la tua voce, ad abbinarci splendide canzoni calabresi che non avremmo mai scoperto. Due piccioni con una fava! Br x.com