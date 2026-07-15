Scoperti 131 professori irregolari ad Agrigento sanzioni per una scuola paritaria | Evasione da 435 mila euro

La Guardia di finanza di Agrigento ha individuato 131 professori irregolari in una scuola paritaria, scoprendo un’evasione fiscale e contributiva di circa 435 mila euro. Sono state emesse sanzioni nei confronti dell’istituto, che avrebbe omesso di versare imposte e contributi per il personale docente. L’indagine ha evidenziato un sistema di irregolarità nell’inquadramento del personale, con controlli ancora in corso.

La Guardia di finanza di Agrigento ha scoperto un sistema di evasione fiscale e contributiva legato all’i nquadramento del personale docente di un noto istituto scolastico paritario della città siciliana. Al centro delle indagini c’è una società cooperativa che gestisce una scuola privata con corsi di istruzione secondaria. Gli accertamenti hanno portato alla luce 131 posizioni lavorative irregolari. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, le violazioni avrebbero comportato un’evasione contributiva che – insieme alle sanzioni contestate – supera complessivamente i 435 mila euro. Dal contratto a progetto al lavoro subordinato: come funzionava il sistema. 🔗 Leggi su Open.online

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