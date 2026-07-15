Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita nella notte in un incidente tra moto e scooter sulla strada tra Floridia e Solarino. L’incidente è avvenuto intorno alle 2, in un tratto di strada ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada che collega Floridia e Solarino, nel Siracusano. Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 2 e ha coinvolto una moto e uno scooter. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due giovani, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Scontro tra moto nel Siracusano, morto un 16enne sulla strada tra Floridia e Solarino

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