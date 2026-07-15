Scontro frontale tra Csm e Anm | il duo meloniano Bertolini-Eccher contro il segretario Maruotti Al centro il caso della Scuola della magistratura

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è verificato un scontro tra il Consiglio superiore della magistratura e l'Associazione nazionale magistrati. Due membri vicini al governo hanno chiesto di sanzionare il segretario dell'associazione per le dichiarazioni fatte in qualità di rappresentante sindacale. È la prima volta nella storia che un consigliere del Csm chiede di punire un rappresentante dell’Anm per commenti pubblici. La questione riguarda il caso della Scuola della magistratura.

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Non era mai accaduto nella lunga storia dei rapporti tra Csm e Anm. Mai, da un consigliere di palazzo dei Marescialli, oggi Palazzo Bachelet, era giunta la richiesta di “ punire ” un esponente del sindacato delle toghe per quanto aveva detto in quel ruolo. Accade adesso. Il duo Bertolini-Eccher, avvocate nella vita e politicamente meloniane, si scatena contro il segretario dell’Anm Rocco Maruotti, toga della sinistra di Area. Solo rivalità politica? Nella durissima querelle che si è aperta tra Anm e Csm c’è molto di più. Perché Isabella Bertolini e Claudia Eccher, ex deputata forzista la prima passata a FdI in coincidenza con la scelta dei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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