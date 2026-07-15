Si è verificato un scontro tra il Consiglio superiore della magistratura e l'Associazione nazionale magistrati. Due membri vicini al governo hanno chiesto di sanzionare il segretario dell'associazione per le dichiarazioni fatte in qualità di rappresentante sindacale. È la prima volta nella storia che un consigliere del Csm chiede di punire un rappresentante dell’Anm per commenti pubblici. La questione riguarda il caso della Scuola della magistratura.

Non era mai accaduto nella lunga storia dei rapporti tra Csm e Anm. Mai, da un consigliere di palazzo dei Marescialli, oggi Palazzo Bachelet, era giunta la richiesta di “ punire ” un esponente del sindacato delle toghe per quanto aveva detto in quel ruolo. Accade adesso. Il duo Bertolini-Eccher, avvocate nella vita e politicamente meloniane, si scatena contro il segretario dell’Anm Rocco Maruotti, toga della sinistra di Area. Solo rivalità politica? Nella durissima querelle che si è aperta tra Anm e Csm c’è molto di più. Perché Isabella Bertolini e Claudia Eccher, ex deputata forzista la prima passata a FdI in coincidenza con la scelta dei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Scontro frontale tra Csm e Anm: il duo meloniano Bertolini-Eccher contro il segretario Maruotti. Al centro il caso della Scuola della magistratura

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